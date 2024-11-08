المنتج جمال العدل يشيد بفيلم "الهوى سلطان" وهذا ما قاله

كتب- هاني صابر:

أشاد المنتج جمال العدل، بفيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، موجها رسالة لصناع العمل.

ونشر العدل، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استمتعت أمس بمشاهده فيلم الهوى سلطان.. فيلم جميل، صادق، وحقيقي.. تحية لكل صناع الفيلم وأبطاله".

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.