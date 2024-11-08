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المنتج جمال العدل يشيد بفيلم "الهوى سلطان" وهذا ما قاله

12:21 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

جمال العدل

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كتب- هاني صابر:

أشاد المنتج جمال العدل، بفيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، موجها رسالة لصناع العمل.

ونشر العدل، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استمتعت أمس بمشاهده فيلم الهوى سلطان.. فيلم جميل، صادق، وحقيقي.. تحية لكل صناع الفيلم وأبطاله".

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

جمال العدل فيلم الهوى سلطان الهوى سلطان دور العرض السينمائي إنستجرام جمال العدل
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