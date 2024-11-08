حدث بالفن| حقيقة القبض على مطرب وسحب الجنسية من آخر واعتذار فنان عن "شمس الزناتي"

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ حقيقة القبض على حكيم في الإمارات، رأي مديحة حمدي عن الفيلر والبوتوكس، عمر مصطفى متولي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في فيلم "شمس الزناتي"، أول منشور من داود حسين بعد الحديث عن سحب جنسيته، لماذا يرفض محمد محمود عبدالعزيز تقديم سيرة والده في عمل فني؟، وغيرها من الأخبار.