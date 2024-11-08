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حدث بالفن| حقيقة القبض على مطرب وسحب الجنسية من آخر واعتذار فنان عن "شمس الزناتي"

12:05 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
حدث بالفن| حقيقة القبض على مطرب وسحب الجنسية من آخر واعتذار فنان عن "شمس الزناتي"

النشرة الفنية

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ حقيقة القبض على حكيم في الإمارات، رأي مديحة حمدي عن الفيلر والبوتوكس، عمر مصطفى متولي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في فيلم "شمس الزناتي"، أول منشور من داود حسين بعد الحديث عن سحب جنسيته، لماذا يرفض محمد محمود عبدالعزيز تقديم سيرة والده في عمل فني؟، وغيرها من الأخبار.

المستشار تركي آل الشيخ استوديوهات الحصن بيج تايم حكيم القبض على حكيم في الإمارات محمد محمود عبدالعزيز مصطفى خاطر أحمد السقا محمد أنور مديحة حمدي الفيلر والبوتوكس عمر مصطفى متولي فيلم شمس الزناتي مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي داود حسين يوسف الجاسم فيلم الهوى سلطان منة شلبي نبيل الحلفاوي مباراة الأهلى وزد الدوري المصري الممتاز

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