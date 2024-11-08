هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الوصول إلى الداخل وأضيء عالمك".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة بمسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، كما عرض لها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي بنفس العام.

يذكر أن هنا شيحة تشارك ببطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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