حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي لديه برنامج أفلام قوي ومهم

كتبت- منى الموجي:

أكد النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الدورة الـ45 سوف تشهد برنامج أفلام قوي ومهم جدا.

وقال في بيان صحفي صادر عن المهرجان "ما أود التركيز عليه هو أن الدورة الحالية ستشهد تركيزًا كبيرًا على القضية الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على السينما الفلسطينية. نحن نؤمن بأهمية إبراز هذه القضايا من خلال الفن والسينما، حيث يعكس كل فيلم قصة ومعاناة شعب. كما سيكون هناك أيضًا اهتمام خاص بقضية الشعب اللبناني والسينما اللبنانية. نحن نسعى إلى تقديم منصة للفنانين وصناع الأفلام من فلسطين ولبنان لعرض أعمالهم، وذلك ليس فقط للاحتفاء بالفن ولكن أيضًا لإيصال رسائل قوية للعالم عن معاناة هذه الشعوب وتطلعاتها".

وشدد على أن أبرز ملامح الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أنها تسعى لأن تعكس القيم الإنسانية التي نؤمن بها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن تفاصيل دورته الـ45 في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، بحضور: حسين فهمي، عصام زكريا، محمود حميدة، أحمد حافظ، لبلبة، تامر كروان، درة، كندة علوش.