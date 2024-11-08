حسين فهمي: "القاهرة السينمائي" فرصة لتسليط الضوء على معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني

كتبت- منى الموجي:

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الدورة الـ45، سوف تشهد الكثير من الفعاليات التي تدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأضاف حسين في بيان صحفي صادر عن المهرجان: إبادة الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول ولا يمكن التسليم به تحت أي ظرف. وهو موقفنا نفسه من الاعتداء على الشعب اللبناني حيث تُحاول القوى الاستعمارية الهيمنة على الدول العربية وبالتأكيد كل التضامن مع الشعب اللبناني".

وتابع "قرار تأجيل الدورة الماضية من المهرجان كان دعمًا للقضية الفلسطينية، وكذلك قرار استئناف المهرجان الذي قررنا أن نبرز من خلاله صوت القضية الفلسطينية. خلال زياراتي للمهرجانات الدولية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة لاحظت أن العديد منها مثل برلين وفينيسيا يتناول القضايا السياسية، ويركز على الحرب في أوكرانيا التي يتضامنون معها. وأعتقد أنه يحق لنا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن نتحدث عن قضايانا، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني".

وأوضح رئيس المهرجان "لم أكن لأقرر إقامة المهرجان هذا العام لولا أنني وجدت أنه من حقنا أن نطرح قضيتنا أيضًا من خلال منصتنا الوطنية وأن نعلن من خلالها عن تضامننا وأن نجعلها فرصة لتسليط الضوء على معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتعبير عن تضامننا معهم".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن تفاصيل دورته الـ45 في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، بحضور: حسين فهمي، عصام زكريا، محمود حميدة، أحمد حافظ، لبلبة، تامر كروان، درة، كندة علوش.