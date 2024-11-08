إعلان

دوللي شاهين جريئة وريا أبي راشد مع باسم يوسف.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:31 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

لقطات الفن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب مع خطيبها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دوللي شاهين

ظهرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بفستان جريء، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة صيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أسيل

خطفت الفنانة السعودية أسيل الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

مروة أنور

شاركت الفنانة مروة أنور جمهورها، صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أصفر أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط صورة سيلفي من أحد المحال التجارية.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا جديدة من كواليس برنامج "عرب جوت تالنت" عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي تلتقط عددا من الصور التذكارية، بينها صورة جمعتها مع باسم يوسف.

إنجي المقدم

احتفلت الفنانة إنجي المقدم بطرح فيلم "الهوى سلطان"، ونشرت صورا من حضورها العرض الخاص للفيلم عبر حسابها على "إنستجرام"، وحرصت على تهنئة الأبطال وفريق العمل.

نور إيهاب دوللي شاهين رحاب الجمل نهال عنبر أسيل مروة أنور رانيا يوسف هشام ماجد ريا أبي راشد إنجي المقدم لقطات نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حسين فهمي يتحدث عن التحديات التي واجهت "القاهرة السينمائي" بسبب التأجيل

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)