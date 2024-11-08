دوللي شاهين جريئة وريا أبي راشد مع باسم يوسف.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب مع خطيبها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دوللي شاهين

ظهرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بفستان جريء، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة صيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أسيل

خطفت الفنانة السعودية أسيل الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

مروة أنور

شاركت الفنانة مروة أنور جمهورها، صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أصفر أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط صورة سيلفي من أحد المحال التجارية.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا جديدة من كواليس برنامج "عرب جوت تالنت" عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي تلتقط عددا من الصور التذكارية، بينها صورة جمعتها مع باسم يوسف.

إنجي المقدم

احتفلت الفنانة إنجي المقدم بطرح فيلم "الهوى سلطان"، ونشرت صورا من حضورها العرض الخاص للفيلم عبر حسابها على "إنستجرام"، وحرصت على تهنئة الأبطال وفريق العمل.