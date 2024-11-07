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فدوى عابد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

11:01 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فدوى العابد تتألق في الأسود
  • عرض 5 صورة
    ظهور مميز لفدوى العابد
  • عرض 5 صورة
    فدوى العابد في أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    فدوى العابد بإطلالة مميزة
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كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة فدوى عابد في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة ساحرة ومميزة.

ونشرت فدوى، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا فقط أحاول أن ألعب بهدوء".

ونالت الصور إعجاب الفنانة مايان السيد، والفنانة هاجر السراج مع الصور.

كما تفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي والله"، "بحب إطلالته وتسريحة شعرك"، "قمر البنات"، "تبدين رائعة بالمناسبة"، "أنتي رائعة للغاية"، "ضحكتك جميلة يا قلبي".

وتشارك الفنانة فدوى عابد في فيلم "الهوى سلطان"، بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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فدوى العابد فدوى العابد تتألق انستجرام فدوى العابد
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