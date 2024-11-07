فدوى عابد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة فدوى عابد في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة ساحرة ومميزة.

ونشرت فدوى، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا فقط أحاول أن ألعب بهدوء".

ونالت الصور إعجاب الفنانة مايان السيد، والفنانة هاجر السراج مع الصور.

كما تفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي والله"، "بحب إطلالته وتسريحة شعرك"، "قمر البنات"، "تبدين رائعة بالمناسبة"، "أنتي رائعة للغاية"، "ضحكتك جميلة يا قلبي".

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وتشارك الفنانة فدوى عابد في فيلم "الهوى سلطان"، بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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