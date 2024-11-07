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أنغام تشارك جمهورها صورا من جلسة تصوير حفل مهرجان شتا في الكويت

10:43 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    أنغام في أحدث جلسة تصوير من مهرجان شتا في الكويت
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    أنغام من كواليس حفل مهرجان شتا في الكويت
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كتب- مروان الطيب:

خضعت النجمة أنغام لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكانت الجلسة على هامش حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان شتا في الكويت، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ونشرت أنغام عددا من صور جلسة التصوير، وظهرت خلالها وهي ترتدي إطلالة الحفل بفستان من اللون الأخضر، وعلقت: "من حفل مهرجان شتا الكويت بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي".

وأقيم الحفل تحت شعار "كامل العدد" وسط حضور جماهيري ضخم في سهرة غنائية بعنوان "ليلة عمر" وقدمت أنغام باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور.

وتواصل أنغام إحياء عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وأحيت مؤخرًا احتفالية انتصارات أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 26 أكتوبر الماضي، وشاركها الغناء على المسرح النجم محمد منير وقدما سويًا أغنية "هيبهروك".

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