حسين فهمي يتحدث عن التحديات التي واجهت "القاهرة السينمائي" بسبب التأجيل

كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن الدورة الـ45 كانت مليئة بالتحديات، خاصة بعد الظروف التي مرت بها المنطقة العربية العام الماضي، والتي فرضت قرار التأجيل الذي تم اتخاذه في 2023.

وتابع في بيان صحفي صادر عن المهرجان: "لم يكن بالإمكان إقامة المهرجان في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حيث يُدمر الوطن ويتعرض الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن للقتل. تسبب التأجيل في تعقيدات لوجسيتية كبيرة بسبب الخطوات التي كانت قد تمت بالفعل لدعوة ضيوف المهرجان، مثل حجز تذاكر الطيران والفنادق. تحتم علينا إعادة ترتيب كل هذه الأمور في فترة زمنية وجيزة، والاعتذار للجان التحكيم والتواصل مع الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام لشرح الموقف ولم يكن من الممكن إعادة جدولة موعد المهرجان لأن المهرجانات الدولية لا بد أن تقام في مواعيد محددة".

وأضاف حسين "مع انعقاد الدورة هذا العام كان علينا أن نبدأ من جديد، ونشكل لجان تحكيم جديدة، ونختار أفلامًا جديدة، نظرًا لأن بعض الأفلام التي اخترناها قد عُرضت في مهرجانات أخرى، كما تغيرت ظروف الكثير من أعضاء لجان التحكيم. عملنا بجد لاستعادة ثقة الجميع في المهرجان ونجحنا في إقناع المهرجانات الدولية الأخرى بتفهم الموقف. ونسعى لإقامة دورة جيدة جدًا هذا العام".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن تفاصيل دورته الـ45 في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، بحضور: حسين فهمي، عصام زكريا، محمود حميدة، أحمد حافظ، لبلبة، تامر كروان، درة، كندة علوش.