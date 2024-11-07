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بمشاركة العائلة.. أحدث جلسة تصوير لـ هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح

09:16 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في العرض الخاص لفليم الهوى سلطان
  • عرض 6 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 6 صورة
    هنادي مهنا1
  • عرض 6 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 6 صورة
    هنادي مهنا في احدث ظهور
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ووالدها الموسيقار هاني مهنا، وزوجته.

ووجهت هنادي، رسالة تهنئة لصناع فيلم "الهوى سلطان"، وكتبت: "من العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان، مبروك لحبايبي ولكل صناع الفيلم الطيب، الحقيقي والبسيط، اتفرجوا على الفيلم في السينما هتشوفوا نفسكم وهتعيطوا وهتضحكوا".

وهنأت هنادي، زوجها أحمد خالد صالح، على دوره في "الهوى سلطان"، وكتبت: "فخور دائماً بموهبتك التي لا تقبل الشك، مبروك حبيبي".

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A post shared by Hanady (@hanadymehanna)

فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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الفنانة هنادي مهنا أحمد خالد صالح فيلم الهوى سلطان العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
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