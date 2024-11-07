بمشاركة العائلة.. أحدث جلسة تصوير لـ هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ووالدها الموسيقار هاني مهنا، وزوجته.

ووجهت هنادي، رسالة تهنئة لصناع فيلم "الهوى سلطان"، وكتبت: "من العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان، مبروك لحبايبي ولكل صناع الفيلم الطيب، الحقيقي والبسيط، اتفرجوا على الفيلم في السينما هتشوفوا نفسكم وهتعيطوا وهتضحكوا".

وهنأت هنادي، زوجها أحمد خالد صالح، على دوره في "الهوى سلطان"، وكتبت: "فخور دائماً بموهبتك التي لا تقبل الشك، مبروك حبيبي".

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فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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