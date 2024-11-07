"وبشر الصابرين".. أول منشور من داود حسين بعد الحديث عن سحب جنسيته

كتب- مروان الطيب:

ودع الفنان الكويتي داود حسين، نجل الإعلامي الكويتي يوسف الجاسم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات.

ونشر داود صورة للإعلامي الكويتي يوسف الجاسم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه "إنستجرام" وقال: "وبشر الصابرين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحر التعازي للأخ الإعلامي يوسف الجاسم بوفاة ابنه فيصل، الله يرحمه ويغفر له ويتغمد روحه الطاهرة الجنة".

ويعد هذا التعليق هو الأول للفنان داود حسين بعد تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مع انتشار أنباء سحب الجنسية الكويتية منه.

وكان أخر ظهور للفنان داود حسين من افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وأعرب داود عن سعادته بافتتاح هذا الصرح الكبير ونشر صورة تجمعه بـ تركي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "شكرًا من القلب للمملكة العربية السعودية على الأيام الجميلة، من خلال عروضنا المسرحية في موسم الرياض، وكذلك في افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم".

مضيفًا: "شكرًا سعادة المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة وكلماته التشجيعية الراقية، وأتمنى من العلي القدير يحفظكم ويسدد على طريق النجاح خطاكم، اللقطة شرف كبير يجمعني أنا وابني علي مع سعادة المستشار تركي آل الشيخ (أبو ناصر)".

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