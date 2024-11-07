حسين فهمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: وضعنا المالي جيد جدًا والميزانية مستقرة

كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الظروف المالية الصعبة تحدي يواجه جميع المهرجانات في العالم.

وتابع في بيان صحفي صادر عن المهرجان، قبل أيام من انطلاق الدورة الـ45: "عندما أسافر وأتحدث مع الزملاء ورؤساء المهرجانات في الخارج، أجد أنهم يواجهون نفس العقبات. مع ذلك، لدينا وضع استثنائي لأننا نعمل بنظام مزدوج يجمع بين القطاعين العام والخاص، إذ لدينا الرعاة والدعم الحكومي. نجحنا هذا العام في استعادة ثقة الرعاة ومن الجهة الأخرى فإن الدولة تدعم مبادراتنا وتوفر لنا التسهيلات والإمكانيات اللازمة".

وأضاف حسين "يمكنني القول إن وضعنا المالي جيد جدًا هذا العام، فالميزانية مستقرة وتتيح لنا العمل بفاعلية. لدينا عدد كبير من الرعاة وغالبية الشركات المتعاونة معنا هذا العام هي شركات مصرية، مما يعكس دعم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للصناعة المحلية. وبفضل هذه الشراكات المتميزة استطعنا أن نضمن إطلاق الدورة الجديدة من المهرجان بشكل لائق. وتجدر الإشارة إلى أننا نصر على مقاطعة أي شركة أو جهة موجودة على قائمة المقاطعة لأننا نؤمن بقضية الشعب الفلسطيني وهو موقفنا الثابت الذي يتجاوز أي تحديات".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن تفاصيل دورته الـ45، في مؤتمر صحفي أقيم ظهر يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، بحضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، بينهم: محمود حميدة، لبلبة، أحمد حافظ، صبري فواز، تامر كروان، كندة علوش، درة.