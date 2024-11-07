إعلان

مديحة حمدي عن الفيلر والبوتوكس: "كلنا جربناه واللي قال مجربتش يبقى مش معاه فلوس"

08:28 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الفنانة مديحة حمدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة مديحة حمدي عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وقرار اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، واتجاهها للمشاركة بالعديد من الأعمال الدينية.

وحلت مديحة حمدي ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتحدثت عن تجربتها مع الفيلر والبوتوكس وأن معظم النجمات قاموا بتجربة هذه النوعية من الحقن.

وعن اللجوء لحقن الفيلر والبوتوكس قالت: "أول ما الاختراع ده جه، كلنا جربناه، اللي يقولك ما جربش يبقى مش معاه فلوس، والبوتوكس بيتحط في مقدمة الرأس، والفيلر بيتحط عند الأذن وبيشد الوش وفي منطقة الشفايف وبعد الحقن دخلت على الماسكات".

يذكر أن أخر مشاركات مديحة حمدي كانت بصوتها في مسلسل الرسوم المتحركة "نساء حول الأنبياء" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

حقيقة القبض على حكيم في الإمارات.. مدير أعماله يوضح لمصراوي

شيرين عبدالوهاب تقدم أولى حفلاتها بعد إبعاد هؤلاء

مديحة حمدي الفيلر والبوتوكس الأعمال الدينية برنامج قعدة ستات مسلسل نساء حول الأنبياء دراما رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمر مصطفى متولي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في فيلم "شمس الزناتي"

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)