مديحة حمدي عن الفيلر والبوتوكس: "كلنا جربناه واللي قال مجربتش يبقى مش معاه فلوس"

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة مديحة حمدي عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وقرار اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، واتجاهها للمشاركة بالعديد من الأعمال الدينية.

وحلت مديحة حمدي ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتحدثت عن تجربتها مع الفيلر والبوتوكس وأن معظم النجمات قاموا بتجربة هذه النوعية من الحقن.

وعن اللجوء لحقن الفيلر والبوتوكس قالت: "أول ما الاختراع ده جه، كلنا جربناه، اللي يقولك ما جربش يبقى مش معاه فلوس، والبوتوكس بيتحط في مقدمة الرأس، والفيلر بيتحط عند الأذن وبيشد الوش وفي منطقة الشفايف وبعد الحقن دخلت على الماسكات".

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يذكر أن أخر مشاركات مديحة حمدي كانت بصوتها في مسلسل الرسوم المتحركة "نساء حول الأنبياء" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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