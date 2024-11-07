بالصور| بينهم مي الغيطي ومحسن بن منصور.. النجوم والمشاهير يزورون معرض الأبد هو الآن

كتبت- منى الموجي:

شهد معرض الأبد هو الآن في نسخته الرابعة، زيارة عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والفنية والرياضية، إذ حرصوا على التواجد الأيام الماضية في منطقة هضبة الأهرامات.

ومن بين أبرز الحضور: الفنانة الشابة مي الغيطي والفنان السعودي محسن منصور، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترافقه مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وعبرعن شعوره بالفخر لزيارة المعرض الذي يرمز إلى تلاقي الثقافات وإبراز قيمة التراث الإنساني في إطار معاصر، مضيفا بأن المعرض يعكس روح التسامح والتعايش، ويدعو للتفاهم العميق بين الحضارات من خلال لغة الفن العالمية.

كما قام أيضا بجولة في المعرض أسطورة كرة القدم الإنجليزية مايكل أوين، الذي عبر عن إعجابه بالأعمال الفنية وابتكارات الفنانين التي أضفت لمسة عصرية على التاريخ العريق للمكان، وأثار إعجابه هذا المزج بين القديم والحديث وتقديمه من خلال عمل فني مميز، بالإضافة إلي أشهر مصممة أزياء عالمية أنجيلا ميسوني والتي أعلنت بعد حضورها للمعرض بشكل خاص عن حماستها لمشاريع مستقبلية في مصر بالتعاون مع نادين عبدالغفار، مؤكدةً على دعمها المتواصل للفن والثقافة.

ويُعد معرض الابد هو الآن في نسخته الرابعة أحد أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية في المنطقة، ويقدم تجربة استثنائية تجمع بين أصالة الحضارة المصرية القديمة ورؤية فنية معاصرة. ويستمر المعرض في استقبال الزوار يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٤ مساءً، ليمنح الجمهور فرصة استكشاف الأعمال الفنية المتميزة في ظل خلفية الأهرامات المهيبة، ويستمر المعرض حتى 16 نوفمبرالجاري، واستقبل منذ انطلاقه عددًا من الشخصيات العالمية: الممثل التركي بوراك دينيز، والممثلة التركية نسليهان أتاغول، والممثل الفرنسي كيفين دياس.