إنجي المقدم عن فيلم "الهوى سلطان": "ناعم وجميل.. مظبوط بالشعرة"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إنجي المقدم التهنئة إلى أبطال وصناع فيلم"الهوى سلطان".

ونشرت إنجي، صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فيلم ناعم و جميل و دافي و لذيذ و مظبوط بالشعرة".

وأضافت: "مبروك لكل الحبايب و الزمايل الشاطرين الموهوبين اللي احساسهم عالي ومرهف على الحلاوة اللي شفناها دي، وألف مليون مبروك لصاحبتي و أختي نوران هانم كعب الغزال، تعبك مرحش هدر يا لوزة".

وتابعت: "فيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض الآن .. روحوا شوفوه هتتبسطوا اوى بجد".

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فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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