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إنجي المقدم عن فيلم "الهوى سلطان": "ناعم وجميل.. مظبوط بالشعرة"

07:30 م الخميس 07 نوفمبر 2024

إنجي المقدم

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إنجي المقدم التهنئة إلى أبطال وصناع فيلم"الهوى سلطان".

ونشرت إنجي، صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فيلم ناعم و جميل و دافي و لذيذ و مظبوط بالشعرة".

انجي المقدم على انستجرام

وأضافت: "مبروك لكل الحبايب و الزمايل الشاطرين الموهوبين اللي احساسهم عالي ومرهف على الحلاوة اللي شفناها دي، وألف مليون مبروك لصاحبتي و أختي نوران هانم كعب الغزال، تعبك مرحش هدر يا لوزة".

وتابعت: "فيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض الآن .. روحوا شوفوه هتتبسطوا اوى بجد".

فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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إنجي المقدم انستجرام إنجي المقدم فيلم الهوى سلطان
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