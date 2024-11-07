بسبب ملابسها وملامحها في مسلسل "وتر حساس".. صبا مبارك تتصدر "التريند"

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة صبا مبارك تريند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مسلسل "وتر حساس"، وتشارك في بطولته مع مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية وبدأ عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية.

ولاقت شخصية صبا مبارك بأحداث المسلسل تباين في الآراء، بعضها أشاد بالدور والبعض الآخر انتقدها بسبب ملابسها بإحدى الحلقات، وخاصة مشهد ذهابها إلى منطقة شعبية بملابس لا يتم ارتداءها في هذه المناطق، إلى جانب ظهورها بشكل مختلف وملامح مغايرة عما اعتادت الظهور به بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "صبا مبارك جميلة في مسلسل وتر حساس، زعلانة على صبا مبارك أوي بجد كنت بحب ملامحها، صبا مبارك عاملة دور في مسلسل وتر حساس خطير دي كلمة قليلة عليه، هو إزاي صبا مبارك رايحة لواحد في منطقة شعبية لابسة كده؟، هم الفنانات عشان يلبسوا اللي يعجبهم مبيفرقش معاهم المصداقية، أحلى صبا شفتها في حياتي".

تدور أحداث مسلسل "وتر حساس" في إطار درامي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية، من خلال ثلاث سيدات، ويشارك ببطولة المسلسل إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد غزي، هيدي كرم، تميم عبده، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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