نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام زد في الدوري الممتاز.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل فريق الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق زد، ضمن منافسات الدوري الممتاز موسم 2024-2025.

وكتب الحلفاوي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تمام في ظل مشكلة قلب الدفاع، وجود عمر شئ جيد".

وتنطلق مباراة الأهلي وزد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والمقامة على ملعب على ستاد "المقاولون العرب".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، وحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد كوكا، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر.

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