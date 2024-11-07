مصطفى خاطر عن السقا: "رفع السلاح على محمد أنور والفيشاوي نزل الفيديو"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان مصطفى خاطر عن علاقته بالفنان أحمد السقا وكواليس موقف طريف جمعهما بمنزل الشيف علاء الشربيني وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد الفيشاوي.

وحل مصطفى خاطر ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق" تقديم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وتطرق خلال حديثه عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أسرار وكواليس كشف عنها لأول مرة.

وعن كواليس فيديو تم تداوله خلال الفترة الماضية، ظهر خلاله الفنان محمد أنور مع الفنان أحمد السقا وعلق مصطفى خاطر: "احنا كنا معزومين على العشا عند علاء الشربيني، وعازم الدنيا كلها، وأحمد السقا جه وعلاء في المزرعة عنده خيل، والسقا ركب خيل ودخل بيه جوه البيت، وبعد كدة واقفين محمد أنور جه متأخر فالسقا بيقوله انت مابتمشيش بسلاح وقاله لازم يبقى مرخص، قاله مرخص إيه أنا مش معايا سلاح، قاله لأ المنطقة هنا صعبة وبنمشي في صحرا، لقيت أنور عمال يقول هو هيعمل لنا أكشن في كل حاجة ويمشينا بسلاح".

واستكمل: "جريت على السقا قلت له الحق محمد أنور بيقول عليك إنك أي كلام وكل ده على الفاضي، لقيت السقا جاب محمد أنور وكان عايز يحط تفاحة على دماغه ويضربها، وأنور كان بيموت وكان خايف بجد، والسقا كان هيضربه بالمسدس لقيته راح مرفع محمد أنور، وأنور أصلا كان مرعوب منه لوحده مش محتاج يرفعه بحاجة، السقا بص له بس انهار في ساعتها، والفيديو اللي نزله أحمد الفيشاوي".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان مصطفى خاطر كانت بالجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

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