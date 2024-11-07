لماذا يرفض محمد محمود عبدالعزيز تقديم سيرة والده في عمل فني؟

كتب- مروان الطيب:

أجاب الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز على سؤال حول ما إذا كان يوافق على تجسيد سيرة والده الفنية في عمل فني.

وحل محمد محمود عبدالعزيز ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية وتحدث عن إمكانية تجسيد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وقال: "مقدرش أوافق، لأن محمود عبدالعزيز هو محمود عبدالعزيز، رسالته هو قدمها وشكله هو قدمه، مفيش حد يقدر يضيف له ولا يقدم شخصيته حتى أنا وكريم، وده رأيي لحد اللحظة دي".

وشارك محمد محمود عبدالعزيز مؤخرًا في مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وسط إشادات موسعة بشخصيته "محمود شرشر" وأدائه بأحداث المسلسل.

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