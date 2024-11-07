فيلم العلا ترعى جائزتين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن شراكته مع "فيلم العُلا" كراعٍ رسمي للمهرجان في دورته الرابعة المقرر انعقادها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024. وسترعى "فيلم العُلا" بموجب هذه الشراكة "جائزة فيلم العُلا من اختيار الجمهور" بالإضافة إلى "جائزة فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي" بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية وتكريم مسيرتهم الفنية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المهرجان، ستمنح جائزة الجمهور من فيلم العُلا بناءً على أصوات الجمهور وفق آلية سيتم تحديدها لاحقًا، في حين تهدف جائزة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي إلى تكريم ومكافأة صناع الأفلام السعوديين المتميزين. وتؤكد هذه المبادرة على دور مؤسسة فيلم العلا كوجهة تصوير رائدة وحاضنة للمواهب الإبداعية.

وتحتفل جائزة أفضل فيلم سعودي بالمواهب الإبداعية الاستثنائية في السينما السعودية، كما تركز على تكريم صناع الأفلام من خلال تقييم أصالة أعمالهم وعمقها الثقافي وأسلوبهم المبتكر في رواياتهم القصصية، إلى جانب تسليط الضوء على الإنتاجات التي تعكس الهوية والتراث في المملكة بطابع أصيل، وتعزيز الروابط بين صنّاع الأفلام المحليين وصناعة الأفلام العالمية. وفي الوقت نفسه، تشجع جائزة الجمهور محبي السينما والنقاد على المشاركة بعمق في عالم السينما، وتحفيزهم على تقدير الجمال والإبداع من خلال فن صناعة الأفلام.

وأضاف البيان "تهدف الجائزتان إلى رفع مستوى التميز الفني، وتعزيز الارتباط العميق بين صناع الأفلام وجماهيرهم. وسيحصل الفائزان بكل من جائزة فيلم العلا للجمهور وجائزة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي على منحة تبلغ قيمتها 50 ألف دولار لكل جائزة. وستتاح لجمهور المهرجان فرصة للمشاركة من خلال التصويت لأفلامهم المفضلة لتحديد الفائزين بهاتين الجائزتين. وسيتم الكشف عن الفائزين في ليلة توزيع الجوائز التي سيتم تنظيمها في 12 ديسمبر 2024".

وقالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة الإدارية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تُعد مؤسسة فيلم العلا شريكاً وداعماً للمهرجان منذ فترة طويلة، ويسعدنا الترحيب بها مرة أخرى كراعٍ رسمي لهذا العام. إن دعمها المستمر من خلال جائزة فيلم العلا للجمهور وجائزة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي، يلعب دوراً حيوياً في تعزيز منظومة السينما في المملكة العربية السعودية وخارجها، كما توفر منصة للمواهب، وتشجع الجمهور من محبي السينما الناشئين الذين نرعاهم من خلال مهرجاننا. ونتطلع لرؤية تأثير هذه الجوائز في تعزيز الحوار بين صناع الأفلام والجمهور، وتكريم الأفلام الرائعة التي عرضت في نسخة هذا العام".

من جانبه، قال زيد شاكر، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة فيلم العلا: "نعرب عن فخرنا بالشراكة التي تجمعنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ونؤكد من خلال هذه العلاقة على التزامنا بالاحتفال بالسرديات الغنية والأصوات المتنوعة التي تشكّل معالم السينما السعودية. ومن خلال رعايتنا لجائزتي الجمهور وأفضل فيلم سعودي تحت اسم مؤسستنا، نهدف إلى إلهام المواهب التي تمثل قلب الثقافة السعودية، والعمل على رفع مستوياتها، بما يتماشى مع رؤيتنا الأوسع لترسيخ مكانة العلا كوجهة عالمية للتصوير. إن هذا التعاون يُظهر مدى تفانينا في رعاية المواهب المحلية، كما يؤكد على مهمتنا المشتركة مع مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لخلق تأثيرات ثقافية واقتصادية دائمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سيقام في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد أطلقت فيلم العلا في العام 2020 كوكالة سينمائية، وأسندت إليها مهمة تعزيز ودعم نمو الإنتاجات الإبداعية في العلا. وتوفر هذه الوكالة أوجه الدعم المخصصة لإنتاج الأفلام في كل مرحلة، بدءاً من التطوير وحتى المرحلة النهائية، إلى جانب تقديم الحوافز المالية لاختيار العلا كموقع للتصوير. وقامت الوكالة منذ إنشائها بتسهيل إنتاج أكثر من 1,200 يوم إنتاج للتصوير.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية. تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.