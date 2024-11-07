"خلعت الحذاء".. رانيا يوسف تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق.. صور

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "إشعاع الجمال".

وظهرت رانيا مرتدية فستان طويل باللون الأصفر، أبرز جمالها وأناقتها، وخلعت الحذاء والتقطت صورة وهي تحمله في يدها.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "اخر طعامة وشياكة"، " فين الحذاء، خلعتي الشوز ليه؟، "حافية القدمين"،"عسل يا رانيا"، "وحش الكون"، "الغزال"، "أنتي في حتة لوحدك"، "الله على جمالك يا قمر الكون"، "سندريلا الحسن والجمال".

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وتعكف حاليا رانيا يوسف على تصوير مسلسل "روج اسود" الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم داليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم تأليف أيمن سليم وإخراج عبد الرحمن حماقي.

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