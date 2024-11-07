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"خلعت الحذاء".. رانيا يوسف تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق.. صور

06:54 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    رانيا يوسف في أحدث ظهور
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    رانيا يوسف في أحدث ظهور بفستان أصفر
  • عرض 4 صورة
    رانيا يوسف بفستان أصفر
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "إشعاع الجمال".

وظهرت رانيا مرتدية فستان طويل باللون الأصفر، أبرز جمالها وأناقتها، وخلعت الحذاء والتقطت صورة وهي تحمله في يدها.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "اخر طعامة وشياكة"، " فين الحذاء، خلعتي الشوز ليه؟، "حافية القدمين"،"عسل يا رانيا"، "وحش الكون"، "الغزال"، "أنتي في حتة لوحدك"، "الله على جمالك يا قمر الكون"، "سندريلا الحسن والجمال".

وتعكف حاليا رانيا يوسف على تصوير مسلسل "روج اسود" الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم داليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم تأليف أيمن سليم وإخراج عبد الرحمن حماقي.

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رانيا يوسف انستجرام رانيا يوسف السوشيال ميديا
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