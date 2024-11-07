"متحرمناش من صوتك".. أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان" يوجهون رسالة لـ بهاء سلطان

كتب - معتز عباس:

وجه أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان" رسالة للمطرب بهاء سلطان، على هامش العرض الخاص للعمل الفني.

وقالت الفنانة منة شلبي، في لقائها ببرنامج "عرب وود": "أشكرك يا بهاء على الأغنية، حلوة أوي".

وأضافت، الفنانة جيهان الشماشرجي: "مين ما بيحبش بهاء سلطان، أنا انبسط إن بهاء بيغني في الفيلم"، وتابعت المخرجة هبة يسري: "أحسن حاجة إن بهاء بيغني، الأغنية دي من الحاجات اللي متعتني جدًا".

واختتمت الفنانة فدوى العابد، قائلة: "أرجوك يا أستاذ بهاء متحرمناش من صوتك أبدًا واستمر".

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ويشارك بهاء سلطان في فيلم "الهوى سلطان" بأغنية "حب حياتي"، من توزيع توما، ألحان عزيز الشافعي.

فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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