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تعرف على موعد عرض مسلسل "رقم سري" لـ ياسمين رئيس

04:39 م الخميس 07 نوفمبر 2024

ياسمين رئيس

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن موعد عرض مسلسلها الجديد "رقم سري"، والمقرر عرضه يوم 9 نوفمبر.

ونشرت رئيس بوستر العمل من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "مسلسل "رقم سري" هيتعرض 9 نوفمبر على قناة DMC".

المسلسل من بطولة: صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، أصبحت أصغر مديرة بنك وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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