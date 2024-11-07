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الليلة..أنس بوخش ووالدته ضيوف منى الشاذلي على "ON"

04:04 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    كواليس حلقة أنس بوخش
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    برنامج معكم منى الشاذلي مع أنس بوخش
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    والدة أنس بوخش
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كتبت- نوران أسامة:

يحل الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ووالدته هالة كاظم، ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمقرر إذاعتها اليوم في تمام الساعة العاشرة مساًء.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "ON"، صورًا من كواليس الحلقة عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروا الإعلامي أنس بوخش، ووالدته السيدة هالة كاظم في حلقة جديدة وحكايات من القلب في معكم منى الشاذلي الليلة الساعة 10 مساءً على شاشة ON".

يذكر أن أنس بوخش يقدم برنامج "abtalks"، وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات الحوارية، التي يقوم بها هو مع النجوم والشخصيات البارزة، ويتم عرضها عبر منصة "يوتيوب" .

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أنس بوخش هالة كاظم منى الشاذلي معكم منى الشاذلي
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