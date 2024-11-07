شريف رمزي يوجه رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد والدته، موجهًا رسالة مؤثرة لها.

ونشر "رمزي" من خلال حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو يضم عدد من الصور التي تجمعهما، وعلق عليه: "كل سنة وأنتي طيبة يا أمي يا أحلى حاجة في حياتي، أتمنالك في يوم عيد ميلادك السعادة، والصحة، والهنا كله زي ما بتملي حياتنا بحبك وحنانك شكرًا على كل لحظة في حياتي وعلى دعمك وحبك الغير المشروط وعلى تضحيتك اللي ما بتخلصش إنتي أغلى إنسانة في حياتي ووجودك هو أعظم نعمة ربنا ادهالي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "مسلسل خالد نور وولده نور خالد"، بطولة شيكو وكريم محمود عبدالعزيز، والذي عرض في رمضان الماضي.

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