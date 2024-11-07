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حقيقة القبض على حكيم في الإمارات.. مدير أعماله يوضح لمصراوي

03:06 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    رقص بوسي وحكيم
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    بوسي وحكيم
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    بوسي والمطرب حكيم
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    حكيم
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    المطربة بوسي وحكيم
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    حكيم
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    حكيم (3)
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    حكيم
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    حكيم مع أحد الأطفال من كواليس أغنية أونانانا
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    حكيم -سحور رمضان (9)
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    حكيم من كواليس أغنية أونانانا
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    حكيم من كواليس تصوير أغنية أونانانا
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    كواليس أغنية حكيم أونانانا
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    النجم حكيم
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كتب-مصطفى حمزة:

نفى حسين حكيم مدير أعمال الفنان حكيم، ما تردد حول القبض على النجم الكبير خلال تواجده في الإمارات، بدعوى حيازة مواد مخدرة.

وقال حسين حكيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": " كل ما يقال عن القبض على النجم حكيم شائعة غير صحيحة".

وتابع: " حكيم حاليا في مصر، ولم يسافر أصلا إلى الإمارات".

من جهته، قال وكيل نقابة المهن الموسيقية أحمد أبو المجد لـ"مصراوي":" فور انتشار الخبر، تواصلت مع إدارة أعمال المطرب، و أكدوا لي أن حكيم أصلا في مصر، و لم يسمع بعد عما يثار، لأنه نائم في بيته".

المطرب حكيم، شارك مؤخرا بالغناء، في احتفالية اتحاد القبائل العربية.

حسين حكيم حكيم الإمارات مواد مخدرة نجوم الفن
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