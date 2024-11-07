درة تتألق في أحدث ظهور لها.. وهكذا علق الجمهور

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهور

ونشرت "درة"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دع آمالك، وليس آلامك، هي التي تشكل مستقبلك"، وظهرت بإطلالة بسيطة، ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجاي أحلى بنا يوفقك، أشيك فنانة، ملكة تونس، قمر ربنا يحميكي، إطلالة ولا أروع".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة فيلم "وين صرنا" وهو إخراجها وإنتاجها، والفيلم مدته ٧٩ دقيقة يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. في مصر، تنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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