بعد فوز دونالد ترامب.. مسلسل عائلة "سيمبسون" يخالف التوقعات لأول مرة

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر مسلسل "عائلة سيمبسون"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية ووصوله إلى البيت الأبيض، وخسارة كامالا هاريس.

وتنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بترشح كاميلا هاريس للانتخابات الأمريكية، وتوقع انتصار كامالا هاريس، أمام دونالد ترامب.

في الحلقة السابعة عشر من الموسم الحادي عشر عام 2000، بعنوان "بارت إلى المستقبل"، ظهرت شخصية تدعى ليزا سيمبسون تفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وجاء الشبه لحد التطابق بين ملابس الشخصية الكارتونية وملابس كامالا هاريس في أحد المؤتمرات الجماهيرية، وسط دهشة محبي ومتابعي المسلسل حول العالم.

ليزا سيمبسون في هذه الحلقة أصبحت رئيسة أمريكا بعد الرئيس دونالد ترامب، أي قبل 16 عامًا من انتخابه فعليًا رئيسًا للولايات المتحدة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتنبأ بها المسلسل الكارتوني الشهير بعدد من الأحداث السياسية والعالمية، ففي إحدى الحلقات تنبأ المسلسل بضياع ووفاة طاقم عمل الغواصة "تيتان"، وفي حلقة أخرى تنبأ "عائلة سيمبسون"، مسلسل بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما حدث مؤخرًا خلال جولته الإنتخابية.

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