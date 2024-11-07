أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد افتتاح استوديوهات "الحصن" بالرياض

كتبت- نوران أسامة:

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بافتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بمدينة الرياض.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "سعيد بهذه المنشأة الجبارة، التي سيخرج منها بأيادي سعودية من شبابنا وبناتنا محتوى يلف العالم، الكرة في ملعبكم، الآن يا النجوم السعوديين".

وتابع: "وياليت يدخل رجال أعمال وشركات في تمويل الإنتاجات لأن عوائدها المادية مربحة في السوق السعودي، وسندعم في هيئة الترفيه".

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم: الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان بيومي فؤاد، المنتج جمال العدل، الفنان أحمد حلمي، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، كونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

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