يناير 2025.. "نتفليكس" تعرض فيلم "من وراء الموج" بطولة نادين لبكي

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة نتفليكس عن استعدادها لعرض فيلم "من وراء الموج" في يناير 2025، والذي يجمع نادين لبكي مرة أخرى مع الممثل زين الرافعي وشقيقته ريمان.



يبحر الفيلم في رحلة مليئة بالتشويق والغموض وتدور قصته حول عائلة من أربعة أفراد تجد نفسها عالقة على جزيرة خلابة تخفي وراء سحرها حقيقة صادمة. فما يبدأ كمجرد لعب أطفال ومحاولات لتمضية الوقت، سرعان ما يتحول إلى كشف أسرار مظلمة تحاول العائلة جاهدة إخفائها عن أصغر أفرادها "جنا". ومع تصاعد الأحداث واختلاط الحقيقة بالخيال، يواجه أفراد العائلة حقائق قاسية وخيارات صعبة، تختبر مدى قدرتهم على التحمل وتضع آمالهم بالعودة إلى منزلهم سالمين على المحكّ.



فيلم "من وراء الموج" يُعرض حصريًا على نتفليكس في 24 يناير 2025، بمشاركة نخبة من النجوم البارزين والواعدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، تتقدمهم الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي في دور البطولة، إلى جانب الممثل السوري زين الرافعي وشقيقته ريمان، ليعيدوا إحياء تعاونهم المميز الذي بدأ في فيلم "كفرناحوم" عام 2018 والذي أخرجته نادين وحاز على عدة جوائز. كما ينضم إليها الممثل الفلسطيني المعروف زياد بكري.



يقدم الفيلم تجربة سينمائية فريدة ومؤثرة، تأخذنا في رحلة لاكتشاف براءة الطفولة من خلال عيون جنا (ريمان).



تم إنتاج الفيلم بتعاون بين “Filmed Entertainment Front Row” لجانلوكا شقرا، و”Empire Entertainment” لماريو حداد جونيور، و”HK Films” لهيوستن كينغ، و”Akward Productions” لماندي وارد، مع ميادا حراكي كمنتجة تنفيذية. الفيلم من إخراج ماتي براون، المخرج المرشح لجائزة “إيمي”، في أول تجربة له لإخراج فيلم طويل، وقد شارك في كتابة السيناريو مع الكاتبة الأردنية ياسمينا كراجة والمخرجة المصرية القطرية هند فخرو.

