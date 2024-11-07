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أحدث ظهور لـ رانيا منصور بإطلالة جريئة والجمهور يعلق.. صور

02:04 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور
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    رانيا منصور بلإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور
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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رانيا مجموعة صور أثناء حضورها حفل الفنان عمرو دياب بمنطقة الجونة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جريء باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين وجاءت كالتالي: "صباح الجمال، قمر، حلوة كتير، كل يوم صور أحلى من اللي قبلها".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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رانيا منصور إطلالة رانيا منصور الفنانة رانيا منصور
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