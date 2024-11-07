شيرين عبدالوهاب تقدم أولى حفلاتها بعد إبعاد هؤلاء

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الشركة المنظمة لمهرجان "road Rush - Kuwait"، لطرح تذاكر حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، في أول ظهور لها عقب دخولها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

المطربة شيرين عبدالوهاب، تقيم حفلها في الكويت، يوم 29 نوفمبر، وذلك بعد إجراء تعديلات على نجومه، إذ سبق وتم الإعلان عن تقديم المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الحفل بمشاركة المطرب الجزائري الشاب خالد، والمطرب أحمد سعد.

وكان من المقرر، أن يكون الحفل المقام في استاد سباقات السيارات بالكويت، مخصصا فقط للعائلات، قبل أن يصبح مفتوحا، عقب الإعلان عن أن نجمة الحفل هي المطربة شيرين عبدالوهاب.

المطربة شيرين عبدالوهاب التي تم الكشف مؤخرا عن دخولها موسوعة الأرقام القياسية جينيس، تعود يوم 28 نوفمبر، بعد غياب طويل عن إحياء حفلاتها، وبالتحديد عقب تصاعد نزاعها مع شركة روتانا، وتوالي حذف أغاني ألبومها عقب طرحها في موقع يوتيوب، وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.



المطربة شيرين عبدالوهاب، كانت قد طرحت أغاني: بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، تامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.