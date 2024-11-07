"أخيرًا في مصر".. منة فضالي مع أشقائها في أحدث ظهور

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كتبت نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صور جديدة تجمعها بأشقائها، وذلك بعد عودتها إلى مصر.

ونشرت منة، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وأخيرًا يا أخواتي في مصر، أحبكم جميعًا".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "دايما متجمعين في الخير، ربنا يحفظكم، الحلوين بزيادة، منورين مصر يا قمر، يا جمال الصورة والضحكة، السعادة لقلبك يا منوش".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي.

بالإضافة إلى مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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