نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم الأنظار إليها، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت نادين الصور من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت فستان أبيض، ووضعت مكياجًا هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "حبيبة قلبي، بتجنني، قمراية، منورة حبيبتي، جمالها، صرتي محلوة".

وفاجأت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها برسالة غامضة ومثيرة للجدل ذكرت انها عزباء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها فبراير 2023، من السوري ناريك ناربيكيان.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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