صفاء أبو السعود تتصدر تريند "إكس" بعد تعيينها عضوًا بالمجلس القومي للمرأة

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة صفاء أبو السعود، تريند موقع التدوينات القصيرة إكس، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد صدور قرار جمهوري بتعيينها عضوًا بالمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تعيين الفنانة صفاء أبو السعود عضوًا بالمجلس.

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