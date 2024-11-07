"أطيب وأكرم واحد"..عمر السعيد يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان عمر السعيد، ذكرى وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر.

ونشر عمر، صورة له تجمعه مع أحمد الفيشاوي والراحل هيثم أحمد زكي، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحمك يا هيثم.. أطيب وأكرم واحد".

ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، عن عالمنا في 7 نوفمبر 2019.

ويعد هيثم هو نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ينتمي لأسرة فنية، وذاق مرارة اليتم مع رحيل والدته تأثرا بمرض السرطان، في سن صغيرة، وعاش مع جدته لأمه ثم خاله قبل رحيلهما، ليعيش بعد ذلك مع والده الذي رحل هو الآخر، ليتركه وحيدا.

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