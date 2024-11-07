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فتاة تسير على الحبل وطفلة تُبهر لجنة تحكيم ببرنامج "Arabs Got Talent" (فيديو)

12:08 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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    طفلة سعودية في مسرح برنامج ارابز جوت تالنت
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    احدى الفرق المشاركة في ارابز جوت تالنت
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    نجوى كرم تضغط على الباز الذهبي
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    فتاة تسير على الهواء في ارابز جوت تالنت
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    ناصر القصبي لجنة تحكيم ارابز جوت تالنت
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    نجوى كرم في الحلقة الرابعة ببرنامج ارابز جوت تالنت
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كتب - معتز عباس:

شهدت الحلقة الرابعة، من برنامج "Arabs Got Talent"، الموسم السابع على قناة "ام بي سي"، العديد من المفاجآت.

وانبهرت الفنانة نجوى كرم بأداء طفلة سعودية تلعب "البالية" بشكل إحترافي"، كما تفاعل ناصر القصبي مع أداء إحدى الفرق التي تمشي على الحبال بطريقة خطيرة، وحصلت أحدى الفرق المشاركة على "الباز الذهبي".

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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فتاة تسير على الحبال طفلة تثير إعجاب لجنة التحكيم طفلة سعودية تلعب البالية طفلة تلعب البالية بشكل إحترافي ناصر القصبي برنامج Arabs Got Talent برنامج ارابز جوت تالنت
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