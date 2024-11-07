فتاة تسير على الحبل وطفلة تُبهر لجنة تحكيم ببرنامج "Arabs Got Talent" (فيديو)

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كتب - معتز عباس:

شهدت الحلقة الرابعة، من برنامج "Arabs Got Talent"، الموسم السابع على قناة "ام بي سي"، العديد من المفاجآت.

وانبهرت الفنانة نجوى كرم بأداء طفلة سعودية تلعب "البالية" بشكل إحترافي"، كما تفاعل ناصر القصبي مع أداء إحدى الفرق التي تمشي على الحبال بطريقة خطيرة، وحصلت أحدى الفرق المشاركة على "الباز الذهبي".

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وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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