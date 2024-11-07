ليلى زاهر تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية وهشام جمال يغازلها (صور)
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كتب - معتز عباس:
خضعت الفنانة الشابة ليلى زاهر لـ جلسة تصوير جديدة، كشفت عنها لمتابعيها على السوشيال ميديا.
ونشرت ليلى، مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "كاجوال" تناسب أجواء الشتاء.
وتفاعل خطيبها الفنان هشام جمال، مع الصور، وعلق: "ايه الصور الحلوة دي".
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يذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر تعاونت مع خطيبها هشام جمال من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.
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