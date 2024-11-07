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نرمين الفقي بمكياج هادئ وياسمين صبري أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:31 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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    نهال عنبر في أحدث ظهور
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    جوري بكر في أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    فدوى عابد
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين داخل سيارتها
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    عبير صبري بفستان أنيق
  • عرض 10 صورة
    نهى عابدين في أحدث ظهور
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    ياسمين صبري
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    نرمين الفقي بمكياج هادئ
  • عرض 10 صورة
    منة شلبي
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبدالعزيز

خطفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجمهور بإطلالتها الأنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

منة شلبي

شاركت الفنانة منة شلبي، متابعيها، صورًا لها من حفل افتتاح استديوهات "الحصن" بالرياض، وظهرت مع الفنان شيكو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها أمام طائرة.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل".

جوري بكر

خطفت الفنانة جوري بكر، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية توب باللون الأسود وبنطلون جينز.

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي، خطفت الأنظار إليها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بمكياج هادئ.

نهى عابدين

الفنانة نهى عابدين، شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث ظهور خطفت من خلالها الأنظار.

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأزرق.

فدوى عابد

ظهرت الفنانة الشابة فدوى عابد، بفستان أنيق باللون الأسود، مرتدية جاكت أحمر، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

10 لقطات لنجوم الفن ياسمين عبدالعزيز منة شلبي ياسمين صبري ميرهان حسين نهال عنبر جوري بكر نرمين الفقي نهى عابدين عبير صبري فدوى عابد
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