كيف علق محمد عادل إمام على صورته مع والده ومحمود عبدالعزيز؟

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد عادل إمام، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة يظهر فيها مع والده الزعيم عادل إمام والساحر الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشر محمد إمام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا أول مرة أشوف الصورة دي.. حبيتها جدا.. جيل العظماء".

وكان محمد عادل إمام تحدث عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، ببرنامج "ET بالعربي"، قائلا: "مفيش غير عادل إمام بس هو نمرة واحد، ده حالة خاصة بس في التاريخ، هو زي الفل الحمد لله ولا فيه أي حاجة".

ويشارك محمد إمام ببطولة فيلم "شمس الزناتي" الذي يعد بمثابة إعادة إنتاج لنفس الفيلم الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام عام 1991، ويتعاون معه بالفيلم أسماء جلال، خالد أنور، مصطفى غريب، أحمد عبدالله محمود، عمرو عبد الجليل، تأليف محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة.

يذكر أن آخر مشاركات محمد عادل إمام فيلم "اللعب مع العيال" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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