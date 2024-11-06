حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغيرة: "كل سنة وأنتي طيبة يا ست البنات"

كتب - معتز عباس:

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعيد ميلاد ابنته الصغيرة، والتي تدعى تاج.

ونشر حمو بيكا، ألبوم صور لـ إبنته في عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتي طيبة يا ست البنات وعقبال مانشوفك عروسة قد الدنيا.. بنتي وحبيبتي وكل دنيتي، الملكة تاج حمو بيكا".

وأضاف: "حبيبتي ومراتي العشق شمس المجرة ربنا يخليكي ليا ودايمًا في ظهري".

ودخل حمو بيكا في خلاف مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في وصلة كوميدية بينهما بسبب قرب عيد ميلاد عمر كمال.

وحذر الفنان مصطفى كامل، مطرب المهرجانات حمو بيكا من الظهور بشكل غير لائق على "السوشيال ميديا" موضحًا: "لو استخفيت دمك تاني عشان تعمل شو أو تريند هتقعد في البيت، أنا بحذرك أوعى تعمل كده معايا أنا"، مؤكدًا أنه سيتم إيقافه على الفور ومنعه من الغناء اذا استخدم كلمات لا تليق بالذوق العام.

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