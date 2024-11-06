ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "أحلى واحدة من غير مجهود"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح استوديوهات "الحصن" بمدينة الرياض السعودية.

ونشرت ميرنا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من داخل استوديوهات الحصن.. بيج تايم".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Mirna Gamil‎‏ (@‏‎mirnagamil1‎‏)‎‏

تفاعل رواد انستجرام، مع إطلالة ميرنا جميل، وجاءت التعليقات، كالتالي: "احلى واحدة من غير مجهود"، "جمالك في قلبي"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر أوي"، "ميرنا القمر"، أحلى واحدة".

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

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