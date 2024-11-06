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عانت من التعاسة والاكتئاب.. لماذا فشلت قصة حب جالا فهمي وعمر خيرت؟

09:19 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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كتب- معتز عباس:

لم يتخيل الكثير من جمهور النجمة الراحلة جالا فهمي، التي اعتاد أن يراها جميلة ومبهجة ومدللة في الأدوار التي تظهر فيها، ما مرت به من مشاعر حزن وتعاسة واكتئاب وافتقاد للحب.

جالا التي رحلت عن عالمنا السبت 26 فبراير 2022، تزوجت في عمر صغير، إذ جاء ارتباطها بالموسيقار الكبير عمر خيرت وسنها 20 عامًا تقريبا، وهو الزواج الذي انتهى بالطلاق، وسط مشاعر الألم.

وتحدثت جالا فهمي، عن تفاصيل هذه الزيجة، وأسباب فشلها، قائلة: "للأسف لدي عيوب شديدة كزوجة، فأنا لست ست بيت، صحيح أجيد الطبخ، لكن لا أحب التنظيف (مكركبة خالص)، وفوضوية ولست دؤوبة".

وعن زواجها الأول، قالت جالا فهمي: "مكنتش بحب أقعد في البيت، أحب الخروج والسهر كل يوم والجلوس مع أصحابي، الفترة الإجتماعية كانت مفتوحة جدًا، وهو ما تغير الآن"، مضيفة "في زواجي الأول كان عندي 20 سنة".

ولفتت أن سبب فشل زيجات الكثير من الفنانات أن أعصابهم محروقة طوال الوقت، ومشدودة، حياتهن لا تخل من القلق ليل نهار، إما لمتابعة ما يقدمونه من أعمال، أو في فترة البحث عن الأعمال التي يريدون تقديمها "فعلا احنا تعساء"، مشيرة إلى أن الحياة الفنية غير مستقرة بسبب مواعيد التصوير، وعدد أيام العمل.

وعادت جالا للحديث عن علاقتها بالموسيقار عمر خيرت وقت الزواج، قائلة:"عمر فنان غريب الأطوار منطوي وخجول وعلى طول مع نفسه، ومقفول على نفسه عمر عايز العالم يدور في فلكه، وأنا معرفش أدور في فلك حد"، مضيفة: "كنت طول الوقت حاسة إني لوحدي مفيش مشاركة".

وعن أصعب اللحظات التي تتمنى ألا تعيشها، قالت إن لحظة الطلاق كانت صعبة سواء عليها أو على أي امرأة أخرى: "كلمة الطلاق لما بتتقال بتبقى بشعة".

وعن علاقتها بوالدها المخرج الكبير أشرف فهمي، قالت الفنانة الراحلة، إنها عانت من قسوته خلال التصوير، موضحة: "اتعذبت أوي في تصوير فيلم (إعدام قاض)، الذي أخرجه والدي، واتهزقت أوي وأنا كنت لأول مرة بقف قدام كاميرا، وهو عصبي جدًا في شغله ودقيق جدا لدرجة إنك تترعبي، اتشتمت شتيمة مرة قال عني أنا أقدر أمشيها وأجيب غيرها، ومن كتر ما انهرت قالي أنا قدمت ناس كتير وكلهم نجحوا فلما أجي أقدم بنتي وتسقط أنا ههتز".

من أشهر أعمال جالا فهمي "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".

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