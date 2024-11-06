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حورية فرغلي: تنمروا عليا بسبب مناخيري وقالولي بقيتي شبه أبو الهول"

08:57 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    حورية فرغلي
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    حورية فرغلي
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    حورية فرغلي
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    النجمة حورية فرغلي
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    حورية فرغلي 1
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    حورية فرغلي
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    حورية فرغلي ورانيا يوسف
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    الفنانة حورية فرغلي
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    حورية فرغلي
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    حورية فرغلي
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    حورية فرغلي 4
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كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة في برنامج "الستات"، المذاع على قناة "النهار"، لـ تكشف تفاصيل عديدة عن حياتها الفنية، وتعرضها للتنمر بعد إجرائها عملية جراحية في الأنف.

وقالت حورية فرغلي: "أنا معظم شغلي في التمثيل ملوش علاقة بالجمال، محدش يقدر يقول عليا أنا مش ممثلة قوية، اللي بيقول كده بقولهم شوفوا الأعمال بتاعتي، والحمد لله مفيش حاجة ليا وقعت لي".

وأضافت: "آخر عملية تجميل عملتها كانت في عام2022، وقتها عملت 4 عمليات، والدكتور قالي مش هينفع أعمل أي عمليات تانية".

وتحدثت حورية فرغلي عن تعرضها للتنمر من السوشيال ميديا، بعد تغير ملامح وجهها عقب إجرائها العملية الجراحية، قائلة: "السوشيال ميديا تنمرت عليا تنمر غير طبيعي بسبب مناخيري، ومنساش لما حطو صورتي مع صورة أبو الهول ومايكل جاكسون".

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وتشارك حورية فرغلي بطولة فيلم "المدرسة"، والذي يضم عدد من الفنانين، أبرزهم إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبدالمنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة، وعدد من النجوم الشباب أبرزهم مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، سيناريو محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

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حورية فرغلي انستجرام حورية فرغلي حورية فرغلي ومعاناتها مع التنمر شبهوني بأبو الهول ومايكل جاكسون حورية فرغلي ببرنامج الستات
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