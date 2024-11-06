"بعد إغلاقها انستجرام".. أسماء جلال تعيد فتح حسابها مرة أخرى

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كتب - معتز عباس:

أعادت الفنانة أسماء جلال، فتح حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" مرة آخرى، بعدما أغلقته الساعات القليلة الماضية.

وتصدرت أسماء جلال ترند محركات البحث جوجل، بعد انتشار صورة قديمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها بـ الفنانة أمينة خليل، تعود إلى عام 2015، وظهرت خلاله ترتدي الحجاب.

عقب ذلك، أغلقت أسماء جلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" ثم عادت وقامت بفتحه مرة آخرى.

وشاركت الفنانة أسماء جلال في فيلم "الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

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