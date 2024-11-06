بإطلالة شتوية.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، بإطلالة شتوية جذابة ومميزة.

ونشرت يسرا مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "احتضان جاذبية الأبيض والأسود".

View this post on Instagram A post shared by Yosra El Lozy (@yosraellozyofficial)

وجاءت تعليقات المتابعين، على الفيديو، كالتالي: "جميلة وقمر"، "إيه الحلاوة دي"، "دائما الأفضل"، "قمر وهتفضل جميلة"، "أجمل البنات".

وشاركت الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل "سراب" من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبة من النجوم، بينهم: خالد النبوي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

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