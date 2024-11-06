ياسمين صبري أمام "طائرة" في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بجوار الطائرة .

والتقطت ياسمين مجموعة صورًا أمام الطائرة داخل المطار، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "أحلى ياسمين ملكة ولا بعدها"، "إيه الحلاوة دي"، الله على الجمال حلويات"، "إيه الحلاوة دي"، "غزال اسكندراني"، "بطل مصر"، "قمر والله".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Yasmine Sabri‎‏ (@‏‎yasmine_sabri‎‏)‎‏

وتشارك ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" من إخراج بيتر ميمي، من بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون.

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