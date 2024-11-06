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ياسمين صبري أمام "طائرة" في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

07:55 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري أمام طائرة
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري أمام طائرة
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري أمام طائرة
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري أمام طائرة
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بجوار الطائرة .

والتقطت ياسمين مجموعة صورًا أمام الطائرة داخل المطار، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "أحلى ياسمين ملكة ولا بعدها"، "إيه الحلاوة دي"، الله على الجمال حلويات"، "إيه الحلاوة دي"، "غزال اسكندراني"، "بطل مصر"، "قمر والله".

وتشارك ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" من إخراج بيتر ميمي، من بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون.

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ياسمين صبري انستجرام ياسمين فيلم الأرض السوداء كريم عبدالعزيز ياسمين صبري أمام طائرة
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