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أحدث ظهور لـ رنا رئيس بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها (صور)

07:01 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 3 صورة
    رنا رئيس
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت رنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية جاكيت طويل، وفستان قصير أعلى الركبة.

وتفاعل رواد انستجرام، مع صور رنا رئيس، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أرقى فنانه يسعد روحك"، "الملكة الجميلة"، "جميلة جمال"، "قمر البنات"، "صورك جميلة جدًا يا رنوش".

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رنا رئيس انستجرام رنا رئيس رنا رئيس مرتدية وفستان قصير
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