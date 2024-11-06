أحدث ظهور لـ رنا رئيس بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت رنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية جاكيت طويل، وفستان قصير أعلى الركبة.

View this post on Instagram A post shared by رنا رئيس (@ranaraeis)

وتفاعل رواد انستجرام، مع صور رنا رئيس، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أرقى فنانه يسعد روحك"، "الملكة الجميلة"، "جميلة جمال"، "قمر البنات"، "صورك جميلة جدًا يا رنوش".

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