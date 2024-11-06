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باسم يوسف: لأول مرة فريق راقص من جزر القمر يشارك في "Arabs Got Talent" (فيديو)

06:48 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

باسم يوسف

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كتب- هاني صابر:

كشف الإعلامي باسم يوسف، أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "آراب جوت تالنت - Arabs Got Talent" الذي يعرض على قناة "إم بي سي 1"، عن مشاركة فريق راقص من جزر القمر لأول مرة بالبرنامج.

ونشر حساب برنامج Arabs Got Talent على إنستجرام، مقطع فيديو من الحلقة الجديدة، وحملت تعليق: " للمرة الأولى فريق راقص من جزر القمر يشارك في Arabs Got Talent ".

وظهر باسم يوسف بالفيديو، وقال فيه: "أول مرة جزر القمر في Arabs Got Talent .. برافو".

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، على قناة 1 MBC في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك من استوديوهات MBC الجديدة بحيّ النرجس في الرياض.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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باسم يوسف آراب جوت تالنت Arabs Got Talent فريق راقص من جزر القمر برنامج اكتشاف المواهب الرياض
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