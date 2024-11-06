ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو لحظة وضع المكياج ومنى زكي تعلق

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كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو، وهي تضع "المكياج" وتصفف شعرها عبر حسابها على"إنستجرام"، قامت من خلاله بإبراز جمالها وأناقتها.

ونال الفيديو استحسان الفنانة منى زكي التي علقت بوضع إيموجي "قلب".

كما تفاعل رواد انستجرام مع إطلالة ياسمين عبدالعزيز، وجاءت التعليقات، كالتالي: "معقولة فيه جمال وحلاوة كده"، "يا روحي على ست البنات"، "يا خرابى على الجمال"، "قمر يا روحي"، "قمر يا اخواتي"، "جميلة جمال مش طبيعي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Yasmin Abdelaziz‎‏ (@‏‎yasminabdelaziz_‎‏)‎‏

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم مؤقت "وتقابل حبيب" تتعاون فيه مع كريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

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